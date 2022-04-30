Всього в списку 226 російських військових.

Українська розвідка опублікувала дані командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку. Російські військові з цього угруповання скоюють злочини на території Маріуполя та Запоріжжя

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України при Міноборони України.

"ГУР МО України отримало список командного складу 291 гвардійського мотострілецького полку, який бере участь у скоєнні злочинів проти народу України на запорізькому та Маріупольському напрямках", - зазначено в повідомленні.

У списку опинилися:

командир Полковник Малигін Євген; полковник Осауленко Сергій; підполковник Бабурін Олексій підполковник Абдуллаєв Айдинбег; підполковник Бзиков Роберт.

Повний список російських злочинців 291 гвардійського мотострілецького полку ТУТ.

Як раніше повідомляв УНІАН, оголошені підозри 10 російським окупантам, причетним до тортур мирних жителів Бучі на Київщині. Встановлено, що вони захоплювали цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали на колінах зі зв'язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущалися й били.

Пізніше міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що вироки військовим злочинцям РФ будуть виноситися Міжнародним кримінальним судом.

Вас також можуть зацікавити новини: