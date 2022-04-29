За словами президента України, Росія хоче зробити територію Донбасу безлюдною: там триває буквально боротьба за життя.

Окупанти цинічніші, ніж нацисти - перетворили Маріуполь на російський концтабір посеред руїн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що завершується 65-й день нашої оборони. "Ми бʼємо окупантів на всіх напрямках, де вони пробують наступати"- наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що жорстка ситуація на Харківщині, але в наших військових, у наших розвідників є "важливі тактичні успіхи".

За словами Зеленського, на Донбасі російські окупанти нищать усе. Постійні жорстокі бомбардування, постійні удари по інфраструктурі та житлових районах свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною: там триває буквально боротьба за життя.

"Для Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Краматорська, Слов'янська, Мар'їнки та всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни, в цій війні вирішується абсолютно все", - наголосив глава держави.

Президент вважає, що лише якщо Україна вистоїть, вони будуть жити.

"Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани хоча б частково, то в них іще вистачить артилерії та авіації, щоб зруйнувати до каміння весь Донбас. Як вони зробили це з Маріуполем", - сказав Зеленський.

За його словами, в місті, яке було одним із найбільш розвинутих у регіоні, тепер "просто російський концтабір посеред руїн".

"І порядки окупантів у тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи", - додав президент.

При цьому наголосив, що російським військовим вдається "бути навіть цинічнішими, ніж нацистам 80 років тому", бо тоді загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці та захисники міста самі себе обстрілювали й вбивали.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані. Окрім того, російські загарбники почали видавати новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження окупаційного злочинного утворення "ДНР".

До того ж, за словами міського голови Вадима Бойченка, росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання.

Маріупольська міська рада повідомила, що російські загарбники вивезли з міста частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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