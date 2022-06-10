Російський солдат поскаржився на відсутність зброї, забезпечення та погрози командира.

Російські солдати продовжують скаржитися рідним на забезпечення армії. Командування погрожує прокуратурою за відмову виконувати бойові завдання.

Про це свідчить перехоплена розмова загарбника з батьками, яку оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України.

Так, російський солдат поскаржився батькам на порядки в армії РФ і погрози з боку командування.

У свою чергу його батько порадив при зустрічі з прокурором розповісти правду про ситуацію в: "Ні жрачки, ні пиття, нічого у вас немає. Немає медицини, нічого".

"Говори - болить у мене, не можу. Говори - у мене до служби виразка була. Говори-викривлення хребта було. А то скажуть - як ви пройшли? Говори - купив (довідку про здоров'я). У нас не оголошувалася повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. С... (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається", - радять родичі окупанту.

При цьому російський військовий повідомив, що у них зі зброї одна бойова машина залишилася.

"Механіки все трьохсоті. Чеченці звідти ледь поїхали. Кажуть, їх там розбили", -пояснює горе-загарбник.

Водночас його батько розповів, що представники російського командування нічого не говорять ні про гроші, ні про те, навіщо збирають людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські солдати змушені харчуватися українськими собаками. Їх командири продають сухпайки, призначені для потреб армії РФ.

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