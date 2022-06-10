Російські військові скаржаться рідним, що їх погано годують.

Російські солдати змушені харчуватися українськими собаками. Їх командири продають сухпайки, призначені для потреб армії РФ.

Про це свідчить нова перехоплена розмова, яку оприлюднила Служба безпеки України

Під час телефонної розмови російський солдат скаржився дружині на забезпечення армії. За його словами, солдати отримують тільки консервовані овочі, а й ті сумнівної якості.

"Он банки привезли консервовані: якась закуска, морквина, капуста... Ми відразу ж викинули. Х*рня повна, як поросятам", - заявив загарбник.

При цьому він вказав, що пайків немає, "напевно, пішли кудись наліво".

При цьому ще один російський військовий повідомив у розмові з матір'ю, що вони не отримують пайки, тому змушені їсти собак.

"Вгадай, яку тварину я їв, чого ти ніколи не їла.... Собаку ... М'ясо ж ... Правда, м'ясо жорстке", - поділився враженнями росіянин.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російські окупанти розглядають спосіб "розміновувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть вигадали новий термін: "розмінування природним методом".

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