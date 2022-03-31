Тварини бродять по розбомбленій території без їжі та води

Російські військові розбомбили ферму в Харківській області. "Звільнені" корови тепер просто ходять серед розбитих будівель

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Харків 1654".

"Місцевий "колгосп" Харківської області довгі роки був під гнітом "летючих ескадронів смерті з націоналістів", але російська армія "звільнила" корів! Тепер вони вільні!" - йдеться в коментарі під відео.

На оприлюднених кадрах видно, що снаряди серйозно пошкодили будівлі ферми – місцями немає даху, дірки в стінах, вибиті вікна. При цьому він деяких будівель залишився лише каркас. Водночас тварини бродять по території без їжі та води з повним вим'ям, тому що доїти їх нікому.

Як раніше повідомляв УНІАН, через російсько-українську війну найбільше страждають ті, хто не може себе захистити від окупантів і розриваються снарядів - тварини. У Київській області в Демидові знаходиться зоопарк "12 місяців", де через російських окупантів склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, адже зоопарк виявився повністю відрізаний.

При цьому російські війська обстріляли сімейний Екопарк "Ясногородка", внаслідок чого загинула частина тварин.

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