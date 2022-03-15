За його словами, тварини виживають тільки завдяки кільком зоологам.

Зоопарк "12 місяців", що розташований у місті Демидів на Київщині, просить про організацію "зеленого коридору" для гуманітарної допомоги тваринам.

Про це повідомив його творець Михайло Пінчук.

"Тварини поки загинули тільки від бомбардувань і снарядів, в основному від паніки або розбивалися самі від страху. Ті тварини, хто морозостійкий, знаходяться в зовнішніх вольєрах і зараз вмирають від голоду, екзоти вимагають тепла - вони зараз вмирають від голоду і холоду. На жаль, газу немає, електрики немає, дизель закінчився", - розповів Пінчук про ситуацію в зоопарку.

За його словами, тварини виживають тільки завдяки кільком зоологам, які не змогли виїхати і залишити їх. Зараз тваринам роздають "залишки від залишків".

"Та допомога, яку надають іноземні зоопарки, здебільшого українці - вона доходить в мінімальних об'ємах. Це просто відтягування кінця. Вийти з ситуації можна тільки одним способом - "зеленими коридорами". Нам потрібен "зелений коридор", щоб завезти дизель, обігріти їх і нагодувати. Ми не можемо витягнути звідти носорога і жирафів, у нас немає навіть можливості і ліків, щоб їх приспати. Без "зелених коридорів" тварин чекає смерть від холоду і голоду", - підкреслив Пінчук.

Нагадаємо, Київський зоопарк забезпечений всім необхідним мінімум на два-три тижні, щоб після перемоги відкрити двері для відвідувачів.

У КМДА відзначили, що в столичному зоопарку критично необхідна кількість співробітників (близько 50 осіб) - зоокіпери, ветеринари, Інженерна служба та інші - цілодобово знаходяться на місці.

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