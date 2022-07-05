Подолати Росію та спричинені нею кризи Європа та Україна можуть об'єднанням та посиленням колективної безпеки, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає Україну як плацдарм для захоплення інших країн, тому забезпечити безпеку Україні - це дати її усій Європі.

Про це Зеленський заявив у промові на 26-му щорічному урядовому круглому столі The Economist "Антитези, трансформації, досягнення в мінливому світі".

За його словами, протягом десятиліть у Європі відчувався дефіцит безпеки, а безпека частини Європи трималася лише на запевненнях, зокрема тих, що містилися у Будапештському меморандумі.

На думку президента, відповісти на ці загрози з боку РФ, які виникли ще з 2014 року, можна більшим об'єднанням Європи та дієвими гарантіями безпеки.

Він також вважає, що саме як війну треба розглядати те, що зараз відбувається на енергетичному ринку Європи.

"Росія своєю грою з газом робить усе, щоб інфляція більше розкручувалася і щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії. Проте одночасно ми бачимо, як грецькі компанія забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти. Це відбувається саме тоді, коли інший російський енергетичний ресурс використовується як зброя проти Європи та проти сімейного бюджету кожного європейця", - зазначив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що зв'язки російських банків із європейською банківською системою і досі зберігаються, а отже у Москві зберігається надія, що їй якось вдасться обдурити демократичний світ.

"Бо якщо у чомусь пішли на поступки, то чому б не піти на поступки в іншому?", - сказав він.

За словами президента, якби система дієвих гарантій була раніше, то не було цієї війни в Україні.

"Якби Україна гарантовано отримала підтримку зброєю, санкціями проти агресора, негайною ізоляцією агресора, конфіскацією активів агресора й усіх пов'язаних із ним суб'єктів, то зараз Україна не була б жертвою найстрашнішої з часів Другої світової війни в Європі", - вважає він.

Зеленський додав, що РФ розглядає територію України як плацдарм для захоплення інших країн.

"А отже дати безпеку Україні - це дати довгострокову безпеку усій Європі", - наголосив він.

На думку глави держави, Європа має стати повністю незалежною від Росії, адже усі кризи, які наразі виникли у Європі, - це наслідки таких залежностей від РФ.

"Ми можемо усе це подолати об'єднанням, посиленням колективної безпеки та принциповістю, без якої неможливо ні об'єднання, ні безпека", - підкреслив президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України мають переломити окупантів, і це важке завдання, що потребує часу і надлюдських зусиль.

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