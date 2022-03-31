Дівчина навчалася на факультеті спеціальної та інклюзивної освіти.

Російські військові вбили студентку другого курсу НПУ імені М. П. Драгоманова. Окупанти розстріляли авто дівчини з гуманітарною допомогою під Черніговом.

Про це повідомляє адміністрація університету на Facebook.

Зазначається, що Анастасія везла гуманітарну допомогу до Чернігова.

"Загинула студентка 2 курсу факультету спеціальної та інклюзивної освіти Тагірова Анастасія. 30 березня 2022 року, коли вона везла гуманітарну допомогу в Чернігів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що трагедія сталася переправі перед виїздом до міста.

"Колектив університету глибоко сумує і співчуває рідним і близьким Насті. Переконані, що винні обов'язково понесуть покарання. А ми завжди будемо пам'ятати нашу хорошу і красиву дівчинку. Світла і вічна пам'ять її душі...", - підсумували в університеті.

Як раніше повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами під Черніговом.

В результаті обстрілів одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення. Одному з транспортних засобів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водій поранений, його доставили в лікарню.

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