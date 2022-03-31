Також захисники України заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

Українські військові знищили ще одну колону бронетехніки окупантів в полях Чернігівщини.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини працюють тихо та результативно. Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові заблокували можливість руху ворожої техніки через одну з водойм.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські військові звільнили від окупантів ще два населених пункти на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. "ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових "подарунків" від орків", – зазначив він.

А 28 березня у Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими. Про це повідомило Оперативне командування "Північ". "Сьогодні 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль"Урал" з БК і танк Т-72 були відправлені по вже всім відомому маршруту. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплений вантажний автомобіль "Урал" з сухим пайком", - йдеться в повідомленні.

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