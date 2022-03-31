Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено.

Російські війська розстріляли колону автобусів з волонтерами під Черніговом.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у соціальній мережі Facebook.

"П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні волонтери", - написала Денісова.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо отримали важкі поранення.

Також одному з транспортних засобів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія поранено, його доправили до лікарні.

Як писав УНІАН, 21 березня російські терористи обстріляли авто з цивільними у Запорізькій області, унаслідок чого поранення отримали двоє малолітніх дітей, двоє жінок і один чоловік.

А 26 березня українська поліція затримала автоматників, які стріляли у мешканців села Велика Димерка під Києвом.

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