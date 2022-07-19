Олексій Резніков зазначив, що понад 6 тисяч російських солдатів отримали важкі поранення.

Російські окупанти зазнали колосальних втрат під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк в Луганській області. Бійці Збройних сил України знищили близько 11 тисяч загарбників.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков в ході дискусії, організованої Atlantic Council.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - заявив глава Міноборони.

При цьому він зазначив, що українськими захисники знищили близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" та близько 8-9 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Крім того, Резніков вказав, що понад 20 тисяч російських солдатів отримали поранення, а з них близько 6,5 тисячі - важкі травми з ампутацією кінцівок.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія продовжила втрачати своїх військових. Минулої доби, 18 липня, ЗСУ відправили в пекло ще 150 окупантів, які прийшли на нашу землю з війною.

Станом на 19 липня, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали особового складу - близько 38 550 осіб, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машин та інше.

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