Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Російські окупанти ввечері 22 червня завдали удару по місту Апостолове Дніпропетровської області. Інформація про руйнування та постраждалих з'ясовується.

Про це повідомив міський голова постраждалого населеного пункту Андрій Оса.

"Місця прильоту зі зрозумілих причин деталізувати не можу", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Крім того, чиновник закликав місцевих жителів бути акуратними під час пересування по місту, тому що біля місць "прильотів" можуть знаходитися касети і їх елементи. Оса заборонив чіпати невідомі металеві предмети та дивитися за дітьми.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Вороги спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім - і цивільні, зокрема, в Дніпропетровській області, були жертви і постраждалі.

15 червня стало відомо, що окупанти з "ураганів" обстріляли Зеленодольськ та Апостолове.

21 червня окупанти знову обстріляли Криворізький район з реактивних систем залпового вогню, після чого виникла масштабна пожежа. Полум'я охопило 3,5 га території

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