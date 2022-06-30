В американській розвідці вважають, що Кремль хоче захопити більшу частину України

В США розглядають три основні можливі сценарії розвитку війни в Україні. Глава американської розвідки Евріл Хейнс впевнена, що президент Російської Федерації Володимир Путін має намір захопити більшу частину України.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Хейнс, з початку повномасштабної війни Росії проти України в цілях Кремля нічого не змінилося.

При цьому спецслужби США побачили три можливі сценарії, а саме:

російські війська, ймовірно, зможуть досягти лише поступових успіхів;

відбудеться великий прорив російських військ;

Україна досягне успіхів у стабілізації лінії фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. Американська розвідка попереджала українську державу про вторгнення Росії. Ворог обстрілює військові та цивільні об'єкти. Тільки в одному Маріуполі, за відомостями української сторони, загинули понад 20 тисяч осіб.

Водночас захисники України давали гідну відсіч окупантам. На нашій землі станом на 30 Червня знищено близько 35 600 ворогів.

Попри це директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що картина війни в Україні залишається "досить похмурою".

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