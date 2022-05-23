Ірина Венедиктова нагадала, що в результаті застосування вогнеметних систем по житлових будинках загинула дитина.

Українські правоохоронці встановили особу російського командира, який віддавав накази обстрілювати житлові будинки в Харківській області. Через атаку окупантів загинула дитина.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова у Facebook

За її словами, командира 138-ї окремої мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації Максимова Сергія підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни, Сполученому з умисним вбивством.

"Прокурори Харківської обласної прокуратури та слідчі СБУ встановили, що 26 березня цей російський командир наказав підлеглим використовувати важку систему вогнеметного вогню "ТОС-1 Буратіно" по житлових масивах селищ Мала Рогань і Вільхівка. Вогонь запальними снарядами з установки вівся по мирних будинках. Йому було відомо, що там відсутні будь-які військові об'єкти", - йдеться в повідомленні.

При цьому Венедиктова нагадала, що в результаті обстрілу житлові будинки, Малороганський ліцей і молокозавод отримали пошкодження, а 13-річна дівчинка отримала мінно-вибухову травму, від яких померла в лікарні

Генпрокурор вказала, що полковник Максимов народився в Ужгороді.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що станом на 1 травня вже відкрито 9158 кримінальних проваджень, які пов'язані з суто військовими злочинами.

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