По Київській області вже ідентифіковано 15 конкретних злочинців, зокрема, по Бучі – 10 осіб.

Генеральна прокурора України на сьогоднішній день вже відкрила 9 тис. 158 кримінальних проваджень, які пов’язані з суто воєнними злочинами. Розпочато процес притягнення до відповідальності за захоплення Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами генерального прокурора, кожного дня в Україні з’являються підстави для відкриття нових проваджень щодо злочинів, які стосуються загибелі цивільних, бомбардування, депортації дорослих цивільних осіб та дітей на територію держави-агресора.

"Розпочато процес притягнення до відповідальності злочинців. В тих місцях, які були деокуповані, у Київській, Сумській, Чернігівській областях, ми вже маємо ідентифікованих конкретних злочинців. Взагалі по Київські області – це 15 осіб, зокрема, по Бучі - 10. Вони притягаються за катування, гвалтування та мародерство. Також, розпочато процес притягнення до відповідальності за захоплення Чорнобильської АЕС", - зазначила Венедіктова.

Генеральний прокурор пояснила, що існує два шляхи для притягнення військових злочинців до реальної відповідальності.

"Перший шлях, коли злочинці фізично знаходяться у нас як військовополонені. Якщо у нас є докази, що вони гвалтували, вбивали, чинили інші злочини проти цивільних, тоді діємо через український суд. Другий, якщо злочинці виїхали з нашої території чи продовжують воювати, але точне місце їх перебування визначити неможливо. В такому випадку, поки у нас немає факту, що вони неживі, ми маємо притягати їх до відповідальності, щоб вимагати їх арешт. Тут діє заочне обвинувачення. За ним у нас вже є 620 підозрюваних, серед них російські військові, політики, відомі пропагандисти - всі вони знаходяться в РФ", - повідомила Венедіктова.

Генеральний прокурор додала, що збір доказів триває щоденно, проводяться допити потерпілих та свідків. З українськими слідчими співпрацюють професійні команди міжнародних фахівців та помічників слідчих, серед яких французькі та словацькі експерти, також незабаром очікуються і з Литви.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти зусиль для того, щоб зупинити депортацію громадян України в Росію.

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