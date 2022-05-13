Дві колоди карт створили спільними зусиллями військових та волонтерів.

В Україні випустили дві колоди ігрових карт із фотографіями російських воєнних злочинців, політиків і пропагандистів.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в Facebook.

Він написав, що рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

"У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів. Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині. Разом до Перемоги! Слава Україні!" – сказано у повідомленні Залужного.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українськими спецслужбами було встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Вас також можуть зацікавити новини: