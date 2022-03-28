Загарбник проводить перегрупування, концентрує техніку в населених пунктах та лісах.

У Київській області російські окупанти готуються до наступальних операцій.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Російський ворог зосереджується на утриманні окупованих територій і підготовці до відновлення наступальних операцій. Загарбник проводить перегрупування, концентрують техніку в населених пунктах і лісах, щоб запобігти її пошкодженню вогнем", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російське військове керівництво намагається накопичити резерви і відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Водночас підрозділи ЗСУ продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

Зараз у Київській області найнебезпечніші напрямки: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада, північ Вишгородського району та території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

При цьому, ситуація контрольована, без обстрілів: Білоцерківський, Бориспільський, Фастівський та Обухівський райони. Ситуація в Бучанському районі виглядає наступним чином: Макарівська громада - обстріли, Гостомель та Ірпінь - тривали бої, Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари, Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога, Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався, село Святопетрівське - обстріли, є поранені серед цивільного населення. Майже у всіх громадах району зруйнована інфраструктура.

У Броварському районі: протягом дня ворог обстрілював з артилерійських систем населені пункти, у Баришівському, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка, багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків, село Мокрець - ворог намагається закріпитися.

У Вишгородському районі: в Іванківській, Димерській та Поліській громадах гуманітарна катастрофа, Славутич повністю ізольований.

Як раніше повідомляв УНІАН, РФ втдерлася на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв і Маріуполь. Ряд населених пунктів опинилися під контролем противника.

У Генштабі ЗСУ відзвітували щодо загальної ситуації навколо України і в її найбільш гарячих точках - Києві, Маріуполі та Херсоні. Окупанти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, а наші військові мужньо чинять їм опір.

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