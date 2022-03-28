Російські війська били по багатоповерхівках з реактивної системи залпового вогню

Російські окупанти обстріляли з "Градів" житловий район у передмісті столиці. В результаті загинула як мінімум одна людина, а число постраждалих уточнюється.

Про це пише ТСН.

Окупанти вдарили по мирних жителях напередодні близько 23:00. Російські війська били по багатоповерхівках з реактивної системи залпового вогню, в результаті чого в чотирьох будинках повністю зруйновані квартири, вибиті шибки та посічені осколками меблі, а у двоє посікло авто. За попередніми даними, одна людина загинула, а кількість постраждалих уточнюється.

"На жаль, було два поранених, один з них, який потім помер у лікарні. Пенсіонер силових структур у момент обстрілу був на балконі", – розповіли військові.

У квартирі місцевого жителя Олександра немає жодного цілого вікна. Його доньки, які спали в одній з кімнат, дивом не постраждали. При цьому під його квартирою знаходиться бар, в якому ховаються люлі. Всередині меблі порізало осколками.

"Імпровізоване загородження зі стільців утворили мешканці будинку, щоб автомобілі не потрапляли в місце попадання снаряда. Сам боєприпас вже вилучили фахівці", - зазначили свідки.

У свою чергу військові нарахували мінімум з десяток важких 122-міліметрових реактивних снарядів залпового вогню "Град", які трощили все.

Як раніше повідомляв УНІАН, РФ вторглася на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв і Маріуполь. Ряд населених пунктів опинилися під контролем противника.

В Генштабі ЗСУ відзвітували щодо загальної ситуації навколо України і в її найбільш гарячих точках -Києві, Маріуполі та Херсоні. Окупанти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, а наші військові мужньо чинять їм опір.

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