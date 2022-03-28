Ворог продовжує безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

У Генштабі Збройних сил України відзвітували щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках – Києві, Маріуполі та Херсоні. Окупанти продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, а наші військові мужньо чинять їм опір.

Про це йдеться у дописі на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook станом на 18.00 28.03.2022.

Київ

Попри заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу рф щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник й надалі нарощує угрупування військ навколо Києва.

Зокрема російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити столицю.

Маріуполь

Підрозділи ЗСУ продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Ворог продовжує зазнавати великих втрат.

Херсон

Тимчасово захоплений Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

У Генштабі також розповіли, що підприємства російського ОПК, що залучені до виробництва ракет, тепер працюватимуть цілодобово. Це свідчить, що у ворога суттєво зменшується кількість такого озброєння.

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних Сил відзвітували, що українські військові з початку війни знищили близько 17 тисяч окупантів, через що РФ змушена проводити мобілізацію.

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