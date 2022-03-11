Вони мають відновити роботу після стабілізації ситуації.

Через вибухи в Луцьку в місті тимчасово припинено роботу двох котелень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державного комунального підприємства "Луцьктепло" у Facebook.

"У зв'язку з вибухами в Луцьку тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова. Відновлення роботи котелень - після стабілізації ситуації", - мовиться у дописі.

На своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що за попередньою інформацією, жертв внаслідок авіанальоту ворога на Луцьк немає.

"Вранці о 05:45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 березня, мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи в стороні аеродрому. Також вибухи зафіксували у Дніпрі. Всього було три вибухи - потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання у двоповерхову взуттєву фабрику з наступним горінням.

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