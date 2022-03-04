Затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Співробітники Служби безпеки України затримали пособника російських окупантів. Він "здав" ворогові під обстріл Луцький військовий аеродром.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи та кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Протягом 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через дії затриманого аеродром обстріляли ракетами, що призвело до тотального руйнування його інфраструктури. Після цього він доповів про результати удару в РФ.

Йому повідомили про підозру за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.