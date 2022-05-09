Заради картинки окупанти влаштували закриту ходу в оточенні озброєних російських військових.

Для пропагандистської ходи в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни завезли в місто тисячі людей з навколишніх сіл, Криму та Луганська.

Про це повідомило ria-m.tv.

"Такого шабашу Мелітополь ще не бачив. Щоб зробити картинку для пропагандистських ЗМІ, в Мелітополь на ходу звезли народ з навколишніх сіл, Криму і Луганська. Жителі Мелітополя просто завалили редакцію скрінами з фото людей, завезених в місто", - пише видання.

Зокрема, воно наводить як приклад молодика на ім'я Артем, який приїхав з села в Мелітопольському районі.

"Начепивши георгіївську стрічку, він сьогодні маршував по Мелітополю. А пам'ятають його наші читачі з недавньої історії - у прямому ефірі зі своїми друзями, в тому числі й з Росії, він потоптався по підручнику української мови. Дуже скоро підлітку пояснили, що так робити не можна, і на тому ж каналі з'явилися його вибачення", - розповідають журналісти.

Виявили на фото і мешканку Севастополя, названу в матеріалі Надією Залуніною, з її дочкою Євгенією.

"Губернатор від окупантів Євген Балицький звіз все своє сімейство з Криму. Сьогодні на шоу під назвою "Безсмертний полк" в місто приїхали й жителі Луганська. Автобусами звозили в Мелітополь жителів Мирного та інших прилеглих сіл. Загалом прибули 3 тисячі осіб. Вони дружно вишикувалися в черзі в парку за солдатською кашею. На мітинг також зігнали російських солдатів і ряджених козаків. Колона йшла в оточенні озброєних військових з автоматами. Більш того, військові стежили за тим, щоб чужі не проникли в колону. Все в дусі НКВС", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини через примус окупантами дітей у Мелітополі носити георгіївські стрічки та вчити "віршики" про війну.

А мер Мелітополя розповів про складнощі евакуації із захопленого міста.

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