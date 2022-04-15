Російська влада заявила про збільшення ракетних ударів по Києву. Своє рішення окупанти виправдовують тим, що Україна нібито влаштовує теракти та диверсії в Росії.
Про це заявив офіційний представник Міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков.
"Сьогодні вночі високоточними ракетами великої дальності морського базування "Калібр" завдано удару по військовому об'єкту на околиці Києва. В результаті удару по Жулянському машинобудівному заводу "Візар" знищені цехи виробництва і ремонту зенітних ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також протикорабельних ракет", - заявили в російському Міноборони.
При цьому він заявив, що "кількість та масштаби ракетних ударів по об'єктах в Києві будуть нарощуватися у відповідь на вчинення київським націоналістичним режимом будь-яких атак терористичного характеру або диверсій на російській території".
У свою чергу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк повідомила, що в Україні усвідомлює, що атаки російських військ посиляться.
"Ми усвідомлюємо, що це будуть, в тому числі й ракетні атаки, і артилерійські обстріли можливі, ми не виключаємо і проведення десантної операції. Тому що оскаженілий відчайдушний ворог може рушити вже навіть в пекло... Поразка крейсера "Москва" вдарила не тільки по корабельному складу, а й по імперським амбіціям ворога. І, звичайно, ми всі усвідомлюємо, що нам не пробачать цього... Ми готові, ми протидіємо, ми усвідомлюємо загрози, які для нас є", - підкреслила вона.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Міноборони РФ вже не вперше погрожують обстрілювати Київ ракетами. Так, днями в Росії погрожували обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.
У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що російських погроз ніхто не боїться і Україна повинні відповідати на всі загрозливі кроки РФ.