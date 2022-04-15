Українські військові заявили, що Росія буде мститися за знищення крейсера "Москва".

Російська влада заявила про збільшення ракетних ударів по Києву. Своє рішення окупанти виправдовують тим, що Україна нібито влаштовує теракти та диверсії в Росії.

Про це заявив офіційний представник Міноборони Російської Федерації Ігор Конашенков.

"Сьогодні вночі високоточними ракетами великої дальності морського базування "Калібр" завдано удару по військовому об'єкту на околиці Києва. В результаті удару по Жулянському машинобудівному заводу "Візар" знищені цехи виробництва і ремонту зенітних ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також протикорабельних ракет", - заявили в російському Міноборони.

При цьому він заявив, що "кількість та масштаби ракетних ударів по об'єктах в Києві будуть нарощуватися у відповідь на вчинення київським націоналістичним режимом будь-яких атак терористичного характеру або диверсій на російській території".

У свою чергу начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України капітан 1 рангу Наталія Гуменюк повідомила, що в Україні усвідомлює, що атаки російських військ посиляться.

"Ми усвідомлюємо, що це будуть, в тому числі й ракетні атаки, і артилерійські обстріли можливі, ми не виключаємо і проведення десантної операції. Тому що оскаженілий відчайдушний ворог може рушити вже навіть в пекло... Поразка крейсера "Москва" вдарила не тільки по корабельному складу, а й по імперським амбіціям ворога. І, звичайно, ми всі усвідомлюємо, що нам не пробачать цього... Ми готові, ми протидіємо, ми усвідомлюємо загрози, які для нас є", - підкреслила вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Міноборони РФ вже не вперше погрожують обстрілювати Київ ракетами. Так, днями в Росії погрожували обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що російських погроз ніхто не боїться і Україна повинні відповідати на всі загрозливі кроки РФ.

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