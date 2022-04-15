Олександр Мусієнко вважає, що серед росіян намагаються нагнітати істерію.

Звинувачення Російської Федерації на адресу України в обстрілах прикордонних областей - провокація. Удари по прикордонних селах не несуть ніякої військової необхідності для української сторони.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі ТСН.

"На мій погляд, те, що відбувається в прикордонних російських областях, зокрема останні інциденти не мають ніякої військової необхідності. Якщо Слухати російську пропаганду, то удари завдали по житлових кварталах, але це прерогатива російської армії – воювати з мирним населенням. ЗСУ не завдають ударів по житлових кварталах і не ставлять перед собою мету знищення цивільних цілей або завдання шкоди мирним жителям", - зазначив експерт.

За його словами, це може бути провокація російських спецслужб і військових для нагнітання істерії та розпалювання ненависті в російському суспільстві, щоб пояснити, навіщо вводити воєнний стан у РФ і, наприклад, оголошення загальної мобілізації.

Вибухи в Бєлгороді - що відомо

30 березня та 1 квітня в Бєлгороді пройшла серія вибухів на складах боєприпасів і нафтобазі, що призвело до знищення значних запасів палива. 2 квітня Слідком РФ розпочав кримінальне провадження за фактом пожежі на Бєлгородській нафтобазі. Російські слідчі стверджують, що два бойових вертольоти незаконно вдерлися з території України в повітряний простір РФ, здійснили не менше 4 авіаударів по нафтобазі Бєлгорода.

При цьому аналітики з Conflict Intelligence Team з'ясували, що снаряд, що потрапив в нафтобазу, був випущений з боку Росії.

3 квітня в Томарівці Бєлгородської області прогриміли ще два вибухи з подальшим падінням уламків.

12 квітня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про ще один інцидент, в результаті якого біля кордону з Україною серйозно пошкоджені залізничні колії.

Вас також можуть зацікавити новини: