Битва за Донбас може змінити хід бойових дій в Україні безповоротно, вважає очільник Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав битву за Донеччину і Луганщину ключовим моментом війни.

Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі.

"Битва за Донецьку та Луганську області - це той ключовий момент війни, який змінить багато що для всіх", - заявив Єрмак.

За його словами, для України - це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію.

"І змінити безповоротно хід бойових дій. Для Кремля ця битва - єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування. Для Заходу - це також принципова битва, бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією. Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна. Для нас - це вітчизняна війна. А в очах західних народів - це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, війська РФ 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по низці міст, які розташовані на Донбасі.

У квітні в Міністерстві оборони України попереджали, що Росія прийматиме рішення про відновлення наступу на Київ, виходячи з того, які бойові дії будуть відбуватись на сході нашої держави.

Вас також можуть зацікавити новини: