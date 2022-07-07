На Краматорському напрямку ворог також невдало спробував штурмувати в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, підрозділи Збройних сил України жорстко придушили цю спробу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням станом на 18:00.

"На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу", - зазначено у повідомленні.

У Генштабі інформують, що ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку ворог здійснив також невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано поблизу Серебрянки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 червня на Слов’янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ. Ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Богородичне

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