В організації зазначили, що реальна цифра загиблих набагато більша.

Представники ООН вже підтвердили 6430 випадків загибелі українців в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ще зафіксовано 9865 випадків поранення цивільних.

Про це повідомляє Організація об'єднаних Націй.

Зазначається, що з 1 по 30 жовтня зафіксовано 274 смерті та 769 випадків поранення українців. При цьому з 24 лютого підтверджено 6430 смерті таа 9865 поранення цивільних.

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Водночас в ООН вказали, що реальні цифри набагато вище, тому що інформація з деяких місць недоступна або доходить із запізненням.

Крім того, в організації вказали, що більшість людей загинули в результаті застосування вибухової зброї з великою зоною ураження, в тому числі обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

Війна в Україні - що відомо

Російська Федерація розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Російська армія навмисно бомбила цивільні об'єкти, в тому числі і житлові будинки. В результаті тисячі українців загинули, отримали поранення і зникли безвісти.

Крім того, частина територій України потрапила під російську окупацію. Загарбники всіляко знущаються над місцевими жителями, катують і вбивають їх. Після звільнення територій України українські військові та правоохоронці стали знаходити братські могили.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що у Донецькій області виявили 268 тіл, з них ідентифіковано 175. При цьому в Харківській області знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з 24 лютого підтверджено загибель 12 цивільних медичних працівників.

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