Ірина Венедіктова зазначила, що потерпілий перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

Ще один іноземний журналіст постраждав під час висвітлення війни в Україні. Британський кореспондент отримав осколковий перелом обох ніг.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Ірина Венедиктова у Facebook

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомірний" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. Наразі журналіст перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Хочу звернутися до наших партнерів-громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, в які за словами офіційних осіб РФ, вони постійно ціляться. Не бувши на військовому об'єкті, він отримав серйозні поранення", - йдеться в повідомленні.

При цьому Венедиктова вказала, що відомості про злочин внесені до ЄРДР. Крім того, вона вказала, що інцидент стався близько 16:00.

Також генпрокурор закликала Захід подумати над питанням введення "безпольотної зони" в небі над Україною через ще одне поранення іноземного журналіста російськими військовими.

Варто зазначити, що Венедиктова оприлюднила фото посвідчення журналіста. На документі видно назву американського інформаційного телеканалу Fox News.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 березня в ході обстрілу журналіст Рено Брент, 1971 року народження, отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст Хуан Арредондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення і йому надають допомогу в лікарні "Охматдит" у Києві. За повідомленням медиків, загрози життю пораненому журналісту немає.

Денисенко зазначив, що після обстрілу автомобіль був пошкоджений і вони пересіли в інший автомобіль і перенесли туди тіло вбитого журналіста, доїхали до мосту біля села Романівка, а звідти їх привезли до Києва.

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