Президент України Володимир Зеленський попередив тих, хто спробує приєднатися до окупантів у нашій країні, що це в їхньому житті буде найгірше рішення.
Президент у новому відеозверненні зазначив, що краще довге життя, ніж ті гроші, які можливим посіпакам окупантів пропонують за коротке.
"...У нас є інформація, що російські військові залучають до війни найманців з інших країн і намагаються обманом загнати на військову службу якомога більше молоді...", - сказав глава держави.
Український лідер підкреслив, що супротивнику це не допоможе.
"...Тому зараз я попереджаю всіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі: це буде найгірше ваше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, що вам пропонують за коротке", - заявив президент.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.
За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, станом на 17 березня загальні бойові втрати противника склали близько 14 тис. осіб.