Президент України зазначив, що можливим посіпакам ворога краще вибрати довге життя, ніж гроші, які пропонують за коротке.

Президент України Володимир Зеленський попередив тих, хто спробує приєднатися до окупантів у нашій країні, що це в їхньому житті буде найгірше рішення.

Президент у новому відеозверненні зазначив, що краще довге життя, ніж ті гроші, які можливим посіпакам окупантів пропонують за коротке.

"...У нас є інформація, що російські військові залучають до війни найманців з інших країн і намагаються обманом загнати на військову службу якомога більше молоді...", - сказав глава держави.

Український лідер підкреслив, що супротивнику це не допоможе.

"...Тому зараз я попереджаю всіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі: це буде найгірше ваше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, що вам пропонують за коротке", - заявив президент.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

За відомостями Генерального штабу Збройних сил України, станом на 17 березня загальні бойові втрати противника склали близько 14 тис. осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: