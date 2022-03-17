Також було знищено, зокрема, 444 танка та 86 літаків.

Загальні бойові втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14 тис. осіб особового складу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали особового складу - близько 14000 осіб", - мовиться у дописі.

Танків - 444 одиниці, бойових броньованих машин - 1 тис. 435 одиниць, артилерійських систем - 201 одиниця, РСЗВ - 72 одиниці, засоби ППО - 43 одиниці, літаків - 86 одиниць, гелікоптерів - 108 одиниць, автомобільної техніки - 864 одиниці, кораблів/катерів - 3 одиниці, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11, спеціальної техніки - 10.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.

Вас також можуть зацікавити новини: