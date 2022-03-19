Настав час для переговорів, зазначив президент України.

Єдиний шанс для Російської Федерації зменшити шкоду від власних помилок - змістовні переговори про мир і безпеку для України.

Потрібно зустрічатися і говорити, сказав український лідер у новому відеозверненні.

"Змістовні переговори про мир і безпеку для України - це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок", - заявив він.

Український лідер додав, що якщо територіальні цілісність нашої країни не буде відновлена, РФ зазнає дуже серйозних втрат.

"Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", - сказав очільник країни.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім - і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків та Миколаїв.

Пізніше відбулося кілька раундів переговорів між українською і російською сторонами, поки не було досягнуто угод про припинення вогню.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що російська сторона веде мирні перемовини з владою України лише для виду.

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