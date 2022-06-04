Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

З'явилася інформація про кількість загиблих та поранених внаслідок російської агресії в Донецькій області за 4 червня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"Росія вбиває цивільних! За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Всі росіяни понесуть покарання за свої злочини", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині обстріли ведуться по всій лінії фронту, ворог не припиняє спроби прориву на Авдіївському напрямку, але українські захисники міцно тримають позиції.

За словами голови Донецької ОВА, дуже "гаряче" на Лиманському та на Ізюмському напрямку.

"Лиманський напрямок... там ворог розділив свої сили. Рухається із Лиману, і є спроби захопити Святогірську територіальну громаду. Ці два населених пункти - те основне, що підводить російського ворога до їх головної цілі в даному напрямку. Це Слов'янськ і Краматорськ. Як наслідок, такі величезні проблеми на півночі області з водопостачанням та електропостачанням. Електропостачання в області припинено вже понад два тижні", - зазначив Кириленко.

"Немає жодного міста в області, яке було б зараз безпечним для проживання на Донеччині", - додав голова ОВА.

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