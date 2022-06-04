Дуже "гаряче" на Лиманському та Ізюмському напрямках.

На Донеччині обстріли ведуться по всій лінії фронту, ворог не припиняє спроби прориву на Авдіївському напрямку, але українські захисники міцно тримають позиції.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Обстріли ведуться по всій лінії фронту. Спроби прориву на Авдіївському напрямку не припиняються, втім ворог не має можливості просунуться, тому що його зупиняють захисники України", - зазначив Кириленко.

Голова Донецької ОВА додав, що дуже "гаряче" на Лиманському напрямку та на Ізюмському напрямку.

"Лиманський напрямок... там ворог розділив свої сили. Рухається із Лиману і є спроби захопити Святогірську територіальну громаду. Ці два населених пункти - те основне, що підводить російського ворога до їх головної цілі в даному напрямку. Це Слов’янськ і Краматорськ. Як наслідок, такі величезні проблеми на півночі області з водопостачанням та електропостачанням. Електропостачання в області припинено вже більше двох тижнів", - зазначив Кириленко.

Щодо можливості у противника підступитися до Слов’янська і Краматорська голова Донецької ОВА зауважив: "Ворог в пряме бойове зіткнення не вступає, тому що розуміє - шансів у нього дуже небагато".

"Основне, що використовує ворог, це важку артилерію і величезну кількість боєкомплекту. Він буквально рівняє із землею навіть ті населені пункти, які знаходяться відносно віддалено від лінії фронту. Такими вважаються міста в 20 км, які не на лінії фронту, але артилерія туди дістає. Такі позиції, які зайняті українськими захисниками, дозволяють міцно тримати оборону. Наразі мова ведеться про те, щоб вистояти. Надалі, по коментарям командування ЗСУ ми будемо розуміти, як буде розвиватись ситуація", - зазначив Кириленко.

Голова Донецької ОВА вчергове звернувся до мешканців області з проханням евакуюватися.

"Немає жодного міста в області, яке було б зараз безпечним для проживання на Донеччині", - підкреслив Кириленко.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців".

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