Відзначається, що українські захисники скоротили свої втрати в техніці в два рази.

Українські військові, ймовірно, скорегували стратегію свого наступу в рамках визвольної операції. Таке рішення дозволить скоротити втрати Сил оборони і виснажити російських окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали про статтю The New York Times, в якій йдеться про те, що українські військові скоригували свою стратегію, щоб звести до мінімуму свої втрати, продовжуючи виснажувати російські сили, що підтверджує попередні оцінки ISW. Видання NYT повідомило, що, за оцінками неназваних офіційних осіб США і Європи, російські війська знищили до 20% західних озброєнь, наданих Україні, за перші два тижні контрнаступу.

Крім того, журналісти вказали, що офіційні особи заявили про зниження рівня втрат до 10% в наступні тижні через зміну стратегії України. NYT повідомило, що українські військові змінили тактику, щоб замість великомасштабних ударів зосередитися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії і ракет дальньої дії, що узгоджується із заявою головнокомандувача України генерала Валерія Залужного від 14 липня. Так, вогонь із закритих позицій може як скувати російські сили, так і звести до мінімуму українські втрати.

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Експерти ISW раніше повідомляли, що українські сили, мабуть, зосереджені на асиметричному виснаженні ворога, що збереже українську силу за рахунок повільніших темпів, при поступовому виснаженні російської живої сили та техніки.

Українські військові, ймовірно, вже кілька тижнів вдосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі тільки зараз починають усвідомлювати більш серйозні наслідки цих коригувань. Україна, ймовірно, продовжить коригувати свою стратегію і дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу.

Контрнаступ ЗСУ станом на 16 липня - останні новини

В Інституті вивчення війни зазначили, що українські військові мають успіхи на Бахмутському напрямку. Росіянам доводиться перекидати бойові резерви.

У свою чергу в Генеральному штабі ЗСУ вказали, що окупанти зосередили свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Всього сталося 39 бойових зіткнень.

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