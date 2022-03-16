Супротивник спробує зробити так, щоб люди опинилися в інформаційному вакуумі й панікували, поділився радник очільника Офісу президента.

Під час війни в Україні окупанти хочуть втілити в життя підступний задум.

Супротивник сьогодні-завтра постарається залишити людей в інформаційному вакуумі й закинути неправдиву інформацію, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію.

"...підступний задум ворога наступний: вони сьогодні-завтра постараються провести дуже серйозну інформаційну операцію, пов'язану і з ураженням матеріальних об'єктів, вони будуть намагатися обрушити мережу кібератаками, фізичним впливом на вежі зв'язку, а потім, коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися в Україну. На початку війни супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Пізніше між Україною та Росією відбулися кілька раундів переговорів, поки сторони не досягли домовленості щодо припинення вогню.

За офіційними даними, тільки в одному Маріуполі станом на 14 березня кількість жертв становила близько 2 357 осіб.

Олексій Арестович говорив, що війна в Україні може закінчитися через один-два тижні чи в середині квітня.

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