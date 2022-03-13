Біля Гостомеля на Київщині російські окупанти планували звести понтонні переправи.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
"В районі Гостомеля орки вирішили звести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині російські військові намагалися прорватися у напрямку Києва в обхід українських захисників. Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити Київ.
Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок. Також російські окупанти регулярно обстрілюють гуманітарні коридори, і вбивають людей в окупованих населених пунктах.
Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.