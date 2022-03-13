Збройні сили України мали іншу думку на плани російських окупантів.

Біля Гостомеля на Київщині російські окупанти планували звести понтонні переправи.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

"В районі Гостомеля орки вирішили звести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині російські військові намагалися прорватися у напрямку Києва в обхід українських захисників. Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити Київ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ розпочала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, зокрема дітей і жінок. Також російські окупанти регулярно обстрілюють гуманітарні коридори, і вбивають людей в окупованих населених пунктах.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни запровадили санкції проти РФ. Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Світові виробники та бренди почали масово йти з російського кривавого ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати й платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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