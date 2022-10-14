Також збито два ударних дрони "Shahed-136".

Підрозділ Військово-морських сил Збройних сил України знищив біля міста Очаків Миколаївської області спостережний пункт окупантів.

Про це повідомили в ВМС ЗСУ.

"Поблизу міста Очаків підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України знищено спостережний пункт на березі, що контролює противник, та два ударних дрони "Shahed-136", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Війна в Україні: успіхи ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, силами протиповітряної оборони знищено вже вісім дронів-камікадзе російських окупантів.

Крім того, на півдні за минулу добу Збройні сили України вразили три місця скупчення живої сили та чотири позиції розташування протиповітряної оборони російських окупантів.

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