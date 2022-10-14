БПЛА знищено на південному та східному напрямках.

Сьогодні протиповітряною обороною знищено вже вісім дронів-камікадзе російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Знищено вісім дронів-камікадзе. 14 жовтня на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено вісім баражуючих боєприпасів "Shahed-136", - зазначається у повідомленні. Відео дня

У Повітряних силах додали, що п'ять з них було знищено зенітними ракетними військами Повітряних сил і три - протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, у небі над Дніпропетровською областю вночі було знищено чотири дрони-камікадзе російських окупантів.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

Нагадаємо, станом на кінець вересня військові повідомляли, що підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

За даними РНБО станом на початок жовтня 2022, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

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