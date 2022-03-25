У цьому місці окупантів вже неодноразово розбивали, але вони не зупиняються.

Воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр розповіли, що в районі Тростянця на Сумщині утворилася локальна Чорнобаївка.

Відповідною інформацією ОМБр поділилася на своїй офіційній сторінці на Facebook. За словами українських бійців, в секторі з'явилося місце, де холодноярська піхота вже неодноразово розбивала окупантів.

Тут виникло "кладовище" ворожої техніки — БМП, танків і автомобілів. Однак противники продовжують прибувати в згадану точку, де автоматичними стають цілями для 93-ї ОМБр. Українські бійці жартують, що місце вже стало "намоленим", і розповідають про "теплі" зустрічі російських солдатів.

Нагадаємо, Чорнобаївка — це аеродром у Херсонській області, де окупантів накрили вогнем вже десять разів. Місце стало символом боротьби проти російської агресії.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: