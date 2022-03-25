Воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр розповіли, що в районі Тростянця на Сумщині утворилася локальна Чорнобаївка.
Відповідною інформацією ОМБр поділилася на своїй офіційній сторінці на Facebook. За словами українських бійців, в секторі з'явилося місце, де холодноярська піхота вже неодноразово розбивала окупантів.
Тут виникло "кладовище" ворожої техніки — БМП, танків і автомобілів. Однак противники продовжують прибувати в згадану точку, де автоматичними стають цілями для 93-ї ОМБр. Українські бійці жартують, що місце вже стало "намоленим", і розповідають про "теплі" зустрічі російських солдатів.
Нагадаємо, Чорнобаївка — це аеродром у Херсонській області, де окупантів накрили вогнем вже десять разів. Місце стало символом боротьби проти російської агресії.
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