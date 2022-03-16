Наголошується, що уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею.

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С" на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині.

Про це повідомляє прес-центр бригади.

"Бійцям 93-ї бригади Холодний Яр вночі вдалося ювелірно знищити гаубичний дивізіон окупанта 2С19 "Мста-С". Ворог розмістив знаряддя на площі залізничного вокзалу у Тростянці на Сумщині. Уразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непростою задачею. Утім, холодноярцям вдалося з нею справитися", - йдеться у повідомленні бригади.

На другому відео - знищення ворожої техніки у тому ж районі.

"Щодня наближаємо перемогу!", - додають в бригаді.

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