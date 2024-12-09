За словами Івана Ступака, окупована територія - це мільйони кубометрів уламків бетону в перемішку з тілами українських захисників.

Влада України зрозуміла, що повернення територій станом на 1991 рік наразі не здійснене - зокрема, для цього не вистачає сил в людях, техніці та забезпеченні. Таку думку в коментарі Фокусу висловив колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак.

Він послався на інформацію, яка надходить із Вашингтона - зокрема, від команди обраного президента США Дональда Трампа.

"З того, що я знаю, що я читав, то майбутня адміністрація пана Трампа скептично до цього поставилася, взагалі не зацікавлена в цьому питанні", - сказав експерт.

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За його словами, окупована територія - це мільйони кубометрів уламків бетону в перемішку з тілами українських захисників, російських військових та цивільних. Також там можуть бути десятки тисяч не нерозірваних чи напівнерозірваних боєприпасів, а для розмінування потрібні сотні мільярдів доларів, яких Україна не має.

Як сказав Ступак, він не уявляє, як Україна може вийти на кордони 2022 року, і Київ не має іншого вибору, як погодитися на зупинку ситуації на тих територіях, що є зараз. При цьому якщо США не допомагатимуть та тиснутимуть на Францію та Велику Британію, ті теж суттєво обмежать допомогу, тоді як власних ресурсів Україні не вистачає:

"Поступово втрачаємо територію. Залежить від того, до якої позначки ми готові це терпіти - до Києва? Житомира? Тернополя? Львова? Чопа? Питання риторичне".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни здатні захопити Курахове. За словами старшого лейтенанта, військового експерта Миколи Мельника, окупанти навряд прорвуть оборону ЗСУ та вийдуть до Запоріжжя.

Також ми писали, що ситуація навколо Великої Новосілки у Донецькій області продовжує загострюватись. За даними DeepState, основні бої зараз точаться на південних підступах до цього населеного пункту, зокрема у районах між Рівнополем і Макарівкою.

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