За словами президента Польщі, віддати РФ хоча б сантиметр української території було б катастрофічною помилкою.

Попри політичні суперечки між Польщею та Україною, Варшава залишається твердою у своїй позиції, що Київ має отримати все необхідне для досягнення повної перемоги у війні з Росією – як для себе, так і для всієї Європи. Про це в інтерв'ю РАР сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Він підкреслив, що віддати РФ хоча б сантиметр української території було б катастрофічною помилкою. Він також прокоментував чисельну перевагу Росії у її війні проти України, зазначивши, що Київ реально може повернути собі всі окуповані території.

"Якщо ви такі великодушні до Росії, чому б не дати їм шматок своєї землі? Будь-яка суверенна країна, наприклад, Росія - на якій підставі, я вас запитую, Росія заслуговує на щось - особливо на чужій території?" - запитав Дуда.

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Він також розповів, що так званий проєкт "Східний щит" стане новою версією "залізної завіси". За його словами, система укріплень на східному кордоні, будівництво якої розпочнеться незабаром, – це відповідь на "ненаситні імперські плани Росії":

"Деякі політики на Заході дивляться на це з жахом. Останнє, що вони хочуть бачити, - це відновлення "залізної завіси". Я скажу так: якщо безпека моїх співвітчизників буде забезпечена підняттям залізної завіси, тоді гаразд, залізна завіса буде".

Відносини Польщі та України - останні новини

У Польщі назвали єдину умову передачі МіГ-29 Україні. За словами тимчасового повіреного Польщі в Україні Пьотра Лукасевича, наразі без цих винищувачів поляки почуватимуться незахищеними.

Як сказав дипломат, українці отримають багатоцільові МіГ-29 лише після того, як партнери нададуть Варшаві нові літаки.

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