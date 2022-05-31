Україна стежить за заявами білоруського диктатора та чітко усвідомлює загрозу з боку цієї країни.

Україна пильно стежить за заявами та діями невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також чітко усвідомлює потенційні загрози.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми стежимо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку", – заявив він.

Секретар РНБО зауважив, що, крім створення нового оперативного командування на півдні Білорусі, там розміщено російські "Іскандери". Однак тільки він нашої армії залежить те, чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку.

"Коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми триматимемо оборону, ми її тримали. Ба більше, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", – наголосив секретар РНБО.

Данілов зізнався, що перед повномасштабним вторгненням РФ президент Володимир Зеленський провів багато нарад з військовими. На його запитання, чи зможемо ми втриматися, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів досить чітко - "тільки бій це може показати".

"Також відповідаючи на ваше запитання, я можу сказати: тільки бій може показати підготовку наших Збройних Сил", – сказав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Данілов зізнався, що Україна не сподівалася вторгнення з території Білорусі 24 лютого. За два дні до війни міністр оборони Олексій Рєзніков спілкувався з білоруським колегою, і той запевняв, що цього не буде. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко за день до війни спілкувався з головним прикордонником Білорусі. І той також запевняв, що агресії з боку його країни не буде.

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