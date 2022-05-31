Олексій Данилов зазначив, що підготовка до війни - вкрай складне завдання

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін за кілька днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації обдурив українську владу. Він запевняв, що з білоруської території на Україну нібито ніхто нападати не буде

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю Укрінформу.

"За два дні до війни наш міністр оборони спілкувався з Міністром оборони Білорусі. І вони запевняли, що ні в якому разі цього не відбудеться", - розповів Данилов.

За його словами, глава ДПСУ перед нападом спілкувався з головним прикордонником Білорусі, який запевняв, що вони не будуть "в цьому брати участь". Він зазначив, що російські війська зайшли на територію України з боку Білорусі, в Харківській, Сумській, Чернігівській областях, а також На Луганському напрямку і з тимчасово окупованого Криму.

"Ви бачили ту кількість бронетехніки, кількість військ, яка рушила на нашу країну в перші дні? А якщо у нас всі роки розпродавали підприємства, які повинні були забезпечувати ракетами та іншою зброєю, то ці питання, в тому числі до держави й всього суспільства. Зараз звинувачувати прикордонників чи МВС, чи ще когось у тому, що вони когось пропустили? Ми взагалі, про що говоримо? Я хочу, щоб ми з вами розуміли, що це війна. І підготуватися до будь-якої війни - дуже складне завдання. Ніхто не знає, за якими вона піде сценаріями", – підсумував секретар РНБО.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вдерлася на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти і житло мирних людей.

Крім того, була загроза, що білоруські військові можуть приєднатися до росіян у війні проти України.

У Генштабі повідомили, що в район населеного пункту Лунинець Брестської області переміщено дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів"Іскандер-М".

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенко вдарити у напрямку Луцьк-Львів.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

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