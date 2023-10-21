Також секретар РНБО зазначив, що зараз важко прогнозувати, скільки часу піде на повну деокупацію України.

Ситуація в зоні бойових дій може кардинальним чином змінитися, як тільки Україна отримає винищувачі F-16.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Kyodo News. Зокрема, він висловив упевненість, що "ситуація кардинально зміниться" після того, як західні партнери передадуть ЗСУ сучасні винищувачі F-16 для зміцнення української ППО.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що в даний час важко прогнозувати, скільки часу знадобиться для деокупації всієї української території. "Поки Росія продовжує окупувати територію, включаючи Крим, ні про які переговори не може бути мови", - констатував Данілов.

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Винищувачі F-16 для України

"Коаліція F-16", очолювана Нідерландами і Данією буде навчати українських пілотів літати на F-16. Норвегія і Бельгія також зобов'язалися поставити ЗСУ ці винищувачі, а 11 інших країн, включаючи США, заявили, що підключаться до навчання пілотів.

20 серпня президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

19 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україні - це перша половина 2024 року.

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