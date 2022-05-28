Речі дрейфували у морі після затоплення крейсера.

Музейні експонати українських сил оборони доповнять рятувальне коло та світловий буй із затопленого російського крейсера "Москва".

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

За його словами, до рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва", які передали небайдужі моряки.

"Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була "Москва" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки", - зазначив Дейнеко.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Пізніше в Росії підтвердили, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

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