Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя - 3 тис. 007 осіб, з селища Велика Димерка до Броварів - 4 тис. 370 людей.

Сьогодні з восьми погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім, всього вдалося врятувати та евакуювати 8 тис. 057 людей.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

За її словами, зокрема, з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 3 тис. 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у місті Запоріжжя.

"Сьогодні до міста Бердянськ дісталися 26 автобусів. Складнощі, які створюють окупаційні війська на блок-постах по маршруту до Маріуполя, на жаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей. Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться завтра зранку з 9.00 до 11.00. З міста Запоріжжя також буде направлено ще 27 великих автобуси по маршруту. Вирішуємо питання для доставки завтра додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку", - заявила Верещук.

Також вона повідомила, що на Київщині, по маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести понад 4 тис. 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто. По маршруту з Бучі і Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу. З села Козаровичі до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти.

"По гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано понад 300 людей. Крім цього, в ці населені пункти було доставлено понад 200 тонн гуманітарної допомоги. Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області", - повідомила віце-прем'єр.

Разом з тим з Бердянська сьогодні евакуйовані ще 4 тис. 384 маріупольця, з яких 1 тис. 073 - діти. Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада. Зазначається, що усі отримають продукти харчування, необхідну медичну допомогу та тимчасове розміщення.

"Всього центри підтримки прийняли та надали допомогу майже 30 тисячам маріупольців", - сказано в повідомленні.

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