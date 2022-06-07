Наголошується, що у готовності до дій перебуває один великий десантний корабель військово-морського флоту РФ.

Корабельне угруповання російських військ в Чорному морі продовжує тримати напоготові два надводних кораблі та один підводний човен.

Усі вони є носіями крилатих ракет, повідомляє прес-центр Оперативного командування "Південь".

Крім цього, за їх даними, у готовності до дій перебуває один великий десантний корабель військово-морського флоту РФ.

"Така відносно мала кількість ворожих плавзасобів не знижує ані ступінь загрози ракетних ударів з моря, ані ймовірність десантної операції", - наголосили в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, росіяни намагаються повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування.

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