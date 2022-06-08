Фігурант "зливав" ворогові інформацію про військових і волонтерів.

В Одесі до 8 років в'язниці засуджено чоловіка, який співпрацював з окупантами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що житель Біляївського району, прихильник "русского мира", підтримував незаконне вторгнення в Україну і проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань Російської Федерації.

"За допомогою месенджера Telegram фігурант надавав представникам так званої "ЛНР" інформацію про кількість, розміщення та переміщення техніки Збройних сил України, блокпости територіальної оборони, прикордонні загони, чисельність особового складу", - зазначили у прес-службі.

Також засуджений повідомляв про людей, які допомагають і сприяють ЗСУ на території Одеської області, зокрема, колишнього Біляївського та Білгород-Дністровського районів.

Крім того, чоловік незаконно купив та зберігав за місцем проживання гладкоствольну вогнепальну зброю та вибухову речовину типу гексоген.

Зазначається, що прокуратура підтримувала публічне обвинувачення в суді щодо зазначеного чоловіка за фактом сприяння діяльності терористичної організації та незаконного поводження з вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами (ч.1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вироком Приморського районного суду Одеси зловмисника визнано винним та засуджено до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі спіймали завербованого ФСБ РФ місцевого жителя, який передавав російським кураторам інформацію про міжнародні навчання "Сі Бриз".

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