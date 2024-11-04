Для деокупації Криму або Донбасу Україні знадобляться сили приблизно втричі чисельніші та боєздатніші, ніж у РФ.

Україні та її союзникам варто визнати, що повне звільнення окупованих територій і повернення до кордонів 1991 року є недосяжним, пише оглядач Foreign Affairs Річард Гаас.

"Вашингтон повинен визнати похмуру реальність війни і примиритися з більш правдоподібним результатом. Він повинен, як і раніше, визначати перемогу як збереження Києвом суверенітету і незалежності, свободи вступати в будь-які союзи та асоціації, які він забажає. Але він повинен відмовитися від ідеї, що для перемоги Київ повинен звільнити всі свої землі... Сполучені Штати та їхні союзники повинні зробити незручний крок - підштовхнути Київ до переговорів із Кремлем - і викласти чітке уявлення про те, як він повинен це зробити", - пише він.

На думку аналітика, це єдиний спосіб припинити військові дії, зберегти Україну як по-справжньому незалежну країну, дати їй можливість відновитися та уникнути важких наслідків як для України, так і для всього світу.

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Сили занадто нерівні

Для Києва повернення до кордонів 1991 року недосяжне з військового погляду, зазначає Гаас, оскільки різниця в живій силі та техніці Росії й України занадто велика.

"Історія показує, що для вигнання Росії з Криму або Донбасу Україні знадобляться сили, приблизно втричі більші за чисельністю та боєздатністю, ніж у Москви", - пише він, зазначаючи, що населення Росії щонайменше втричі більше, і у неї набагато потужніша промислова база. Крім того, Росія отримує зброю і технічну допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї, і немає підстав вважати, що обсяг цієї допомоги в майбутньому зменшиться.

При цьому Україна використовує більшу частину своєї армії тільки для захисту території, яку вона все ще контролює. Західні партнери допомагають, але в них немає можливості виробляти достатньо зброї та боєприпасів, щоб дати Києву все, що він хоче, при цьому допомагати іншим партнерам (США мають підтримувати ще Тайвань та Ізраїль), а також забезпечити себе:

"Хоча Вашингтон може і повинен надати Києву складнішу зброю та послабити обмеження на її використання, проте не існує такої революційної зброї або зняття обмежень, які дозволили б Україні одночасно захищати те, що вона вже контролює, і звільняти те, що вона не контролює".

Продовження війни руйнує Україну

Конфлікт, що триває, унеможливлює початок серйозного відновлення, оскільки мало хто захоче інвестувати в споруди, які знову можуть бути зруйновані, зазначає Хаас. Це також збільшує кінцеву вартість відновлення, яка вже досягла, за оцінками, 500 мільярдів доларів. Крім того, відключення електроенергії та страх мобілізації призводить до масового виїзду громадян за кордон.

При цьому запропонований президентом Володимиром Зеленським "План перемоги" дає мало вказівок щодо того, як Україна може подолати свої численні проблеми, а також не визначає жодних чітких дипломатичних цілей, зазначає експерт.

"Іншими словами, він не пропонує жодної реалістичної стратегії, яку могли б підтримати партнери України. Це не план перемоги, а рецепт продовження війни. Якщо союзники Києва зникнуть, це може виявитися рецептом поразки", - підсумовує він.

Чи може Україна відмовитися від територій в обмін на мир

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну не вдасться змусити відмовитися від тимчасово окупованих Росією територій після виборів у США.

Він також заявляв, що Україна не обговорює членство в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.

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